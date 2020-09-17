У Кривому Розі залізничники приєдналися до протесту шахтарів

У четвер, 17 вересня, в Кривому Розі трудовий колектив залізничників Кривбасу приєднався до акції протесту гірників.

Працівники Криворізького локомотивного депо написали відкритого листа меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу. Вони висловили своє невдоволення умовами праці та рівнем зарплати, повідомив у Facebook Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників і Конфедерації вільних профспілок України (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Залізничники відзначають, що проти них регулярно порушується трудове законодавство. Зокрема, не організовані на гідному рівні умови роботи, оплата праці та пенсійне забезпечення. Скаржаться співробітники і на відсутність додаткових відпусток, і на роботу в екологічно забруднених районах на застарілих і технічно несправних локомотивах.

Співробітники підприємства висунули в своєму листі ряд вимог:

підвищення зарплат не менше, ніж на 25%;

перегляд рівня надбавок і додаткових благ;

приведення рухомого складу техніки в належний стан.

Криворіжці просять захистити трудові інтереси залізничників. У разі, якщо їх не почують, працівники готові оголосити італійський страйк 29 вересня. Вони відмовляться від виконання своєї роботи через невідповідність електровозів безпечним умовам праці.

Італійський страйк – це форма протесту, яка полягає в гранично суворому виконанні співробітниками підприємства своїх посадових обов'язків і правил, ні на крок не відступаючи від них і ні на крок не виходячи за їх межі. Іноді італійський страйк називають роботою за правилами. Такий метод страйкової боротьби вельми ефективний, адже працювати суворо за інструкціями практично неможливо.

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