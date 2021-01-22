У Кривому Розі зафіксували рідкісне погодне явище. Фото

У небі над Кривим Рогом Дніпропетровської області помітили сонячне гало.

Фото рідкісного атмосферного явища показала користувачка Nata Li на сторінці "Події Дніпропетровська й області" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка зазначила, що його сфотографували в морозну погоду, за температури -17 градусів. Наталя пояснила, як виникає гало і яким воно буває.

"Іноді в морозну погоду можлива поява гало, утвореного кристалами льоду, зваженими в атмосфері близько до земної поверхні. Вид гало залежить від форми і розташування кристалів. Відбите і переломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку. Найбільш яскравими і кольоровими бувають паргелії і зенітна дуга, менш яскравими – дотичні малого і великого гало", – пояснила місцева мешканка.

Сонячне гало. "Події Дніпропетровська й області" у Facebook

Рідкісне явище помітили в Кривому Розі. "Події Дніпропетровська й області" у Facebook

Місцеві жителі сфотографували сонячне гало. "Події Дніпропетровська й області" у Facebook

Таке можна побачити за низьких температур. "Події Дніпропетровська й області" у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одеській області місцеві жителі спостерігали дивне атмосферне явище – світлові або сонячні стовпи. Його можна побачити за дуже низьких температур.