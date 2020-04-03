У Кривому Розі зафіксували нового пацієнта з коронавірусом: чиновники спростували інформацію

У Кривому Розі спростували інформацію про новий випадок інфікування коронавірусом в місті, яку опублікувала Дніпропетровська обласна рада.

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Про це повідомляє видання "Первый криворожский" з посиланням на місцевих чиновників. Станом на 3 квітня там залишається три випадки інфікування COVID-19.

"Вчорашня інформація про нового пацієнтца помилкова. Вірус новий, а тому потрібен час, щоб провести кілька тестів і медики могли переконатися, що пацієнт дійсно здоровий. Вчорашній тест, який робили пацієнтці, яка давно лікується в інфекційній лікарні, порахували як новий випадок помилково", – цитує видання фахівців управління преси та інформації Криворізької міської ради.

Коронавірус vecherniy.kharkov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, 2 квітня на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції. COVID-19 зареєстрували в Кривому Розі та Новомосковську.

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