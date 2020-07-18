У Кривому Розі зафіксували новий випадок смерті від коронавірусу. ptzgovorit.ru

На Дніпропетровщині станом на 18 липня зареєстрували ще одну смерть від COVID-19.

Жертвою хвороби став житель Кривого Рогу. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Таким чином, на сьогоднішній день кількість померлих від COVID-19 в Дніпропетровській області зросла до 25 осіб. Перемогти інфекцію вдалося 1063 пацієнтам.

За останню добу коронавірус підтвердився у дев'яти жителів області. Позитивний результат тесту отримали п'ятеро дніпрян, а також жителі міста Кам'янського, Широківського, Межівського та Петриківського районів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 14,2 млн чоловік. За попередню добу було виявлено 240 403 нових інфікованих.