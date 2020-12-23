У Кривому Розі проїзд у транспорті буде безкоштовним: названа дата

У Кривому Розі Дніпропетровської області з 1 травня 2021 року запровадять безкоштовний проїзд у громадському транспорті міста.

У середу, 23 грудня, на пленарному засіданні міськрада прийняла бюджет Кривого Рогу на 2021 рік, заклавши кошти на цю програму. Загалом за бюджет проголосували 33 депутати, передає "Первый городской". 16 депутатів утрималися, 4 були проти, 1 не голосував.

Зазначимо, в проєкті бюджету були заплановані кошти на забезпечення безкоштовного проїзду в муніципальному пасажирському транспорті для всіх криворіжців. Вони зможуть користуватися транспортом за "картками криворіжця", для яких ще належить розробити спеціальне програмне забезпечення.

Для педагогів, медиків, соцпрацівників і працівників установ комунальної власності (загалом – близько 35 тисяч осіб) безкоштовний проїзд введуть уже з 1 січня.

Під час засідання міський голова Костянтин Павлов заявив, що деталі нововведення стануть відомі після того, як проєкт пройде всі регуляторні процедури, пише "Первый Криворожский".

Поки невідомо, скільки саме грошей із міськбюджету витратять на безкоштовний проїзд.

Голосування міськради за бюджет 0564.ua

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