У Кривому Розі ВНЗ закрили на карантин через коронавірус

Софія Закревська Життя міста 15:00, 8.09.2020

У вівторок, 8 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області ВНЗ закрили на карантин через спалах COVID-19.

Як повідомляє "Перший Криворізький", на карантин пішов увесь Криворізький економічний інститут. На самоізоляції протягом двох тижнів знаходитимуться всі учні та співробітники.

Станом на сьогодні у ВНЗ підтверджені три випадки коронавирусной інфекції. У п'ятницю, 4 вересня, COVID-19 виявили в одного з викладачів інституту. Крім того, захворіла також студентка і один зі співробітників навчального закладу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі за добу виявили майже 150 нових випадків коронавірусу. При цьому в місті немає спалаху захворюваності на COVID-19.

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