У Кривому Розі виписали з лікарні жінку, яка заразила коронавірусів всю сім'ю

У суботу, 4 квітня, в Кривому Розі виписали з лікарні пацієнтку, яка першою в місті заразилася коронавірусів.

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Перша пацієнта в Кривому Розі з коронавірусів перемогла захворювання, повідомляє "Перший Міський".

Вранці її виписали додому на амбулаторне лікування. Зараз в інфекційній лікарні залишаються четверо її родичів: чоловік, син, невістка і п'ятирічна дитина. Останніх двох госпіталізували в лікарню 3 квітня.

Першу криворізьку пацієнтку з COVID-19 відпустили додому Перший Міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі коронавірус виявили у 5-річної дитини.

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