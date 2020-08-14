У Кривому Розі винесли вирок військовослужбовцю-дезертиру

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пройшло фінальне судове засідання у справі контрактника-дезертира.

Суд визнав старшого солдата 3-го танкового взводу винним у скоєнні вищезгаданого злочину. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Командир танка, що служить за контрактом, вранці 16 січня 2020 року самовільно залишив військову частину, не бажаючи виконувати обов'язки військової служби. Після цього він без поважних причин і дозволу відправився додому. Усвідомивши незаконність і неправильність своїх дій, 27 січня солдат самостійно повернувся до частини.

Обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся в скоєному. Суд визнав військовослужбовця винним і виніс йому вирок – три роки позбавлення волі. Разом з тим, його відразу ж звільнили його від відбування покарання з умовою: якщо він протягом випробувального терміну в один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Додатково громадянину потрібно буде періодично з'являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання, навчання або роботи і погоджувати поїздки закордон.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в лікарні імені Мечникова лікарі борються за життя тяжко пораненого 37-річного бійця Збройних сил України.

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