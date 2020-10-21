У Кривому Розі викрили міжрегіональне угруповання торговців зброєю

Напередодні місцевих виборів Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила в Кривому Розі організаторів міжрегіонального угруповання, яке збувало зброю і боєприпаси.

Фігуранти також входили до громадського об'єднання, яке курується з Росії. Про це повідомили в пресслужбі управління СБУ в Дніпропетровській області.

За попередньою версією слідства, двоє місцевих жителів займалися приведенням у бойовий стан стартових пістолетів, які отримували оптовими партіями від своїх спільників з різних регіонів країни, в тому числі з Харкова. Для переробки і зберігання засобів ураження фігуранти використовували власні приміщення та гараж, де була обладнана майстерня з "модернізації" зброї.

Готову продукцію зловмисники реалізовували в закритих інтернет-групах і на спеціалізованих сайтах.

Під час проведення слідчо-оперативних дій за місцем проживання та в підсобних приміщеннях зловмисників правоохоронці вилучили 50 одиниць зброї, велику кількість бойових патронів і запасних частин до зброї, гранати, глушники, спеціальне обладнання та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Також у організаторів групи виявлено документальні матеріали щодо їх участі в діяльності так званого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси" , яке пропагує сепаратистські ідеї на шкоду територіальної цілісності України. За оперативною інформацією, іноземні куратори організації могли використовувати" втемну "представників організації для проведення екстремістських акцій під час виборів до органів місцевого самоврядування.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, фігурантам повідомлено про підозру. На даний момент вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині поліцейського побили цеглою до втрати свідомості.