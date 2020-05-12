У Кривому Розі вандали понівечили пам'ятник воїнам-водіям "Катюша", загиблим у Другій світовій

Аліна Рашевська Життя міста 16:32, 12.05.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці Леоніда Бородича невідомі розмалювали пам'ятник, присвячений загиблим у Другій світовій війні водіям.

На відремонтованому меморіалі накреслили імена і лайки. Від рук вандалів також постраждали розташовані поруч лавки, повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Довгинцівської районної ради Ігор Ратинов.

"Ось такий добрий ранок. Пам'ятник був відремонтований три дні тому. Люди, які це зробили, ви в своєму розумі?", – звернувся Ратинов.

Facebook / Ігор Ратинов
Facebook / Ігор Ратинов
Facebook / Ігор Ратинов
Facebook / Ігор Ратинов
Facebook / Ігор Ратинов

У коментарях під публікацією користувачі мережі припустили, що до скоєного можуть бути причетні діти.

"Цим "письменникам" років 8-10. Шкода, що немає камер спостереження. А так татам з мамами було б про що розповісти. Тисяч так на 50."

"Сумно, що не бережуть чужу роботу. І дітей не вчать поважати своє місто, а тим більше пам'ятники."

"Що за народ? Ну це така молодь невихована!"

Скріншот
Facebook / Ігор Ратинов
Скріншот
Facebook / Ігор Ратинов
Скріншот
Facebook / Ігор Ратинов

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави. Відео інциденту потрапило в мережу.

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Дніпро Життя міста

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