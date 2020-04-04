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4 квітня • оновлено в 13:48
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У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга. Фото і відео

3.4т
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У Кривому Розі з 6 квітня пасажирів в громадський транспорт пускатимуть тільки за наявності спеціальної перепустки. У зв'язку з цим тисячі людей вишикувалися в чергу за їх отриманням.

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При цьому в черзі ніхто не дотримується необхідну під час епідемії коронавірусу дистанцію в 1,5 метра, не всі люди прийшли в захисних масках, пише видання "0564.ua".

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

Відзначається, що в чергу за спецпропусками вишикувалися робочі комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

У Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга

0564.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Коломиї Івано-Франківської області через бездіяльність медиків від коронавірусу помер чоловік. Сімейний лікар боялася оглянути його через відсутність захисного костюма і рекомендувала залишатися вдома і пити більше чаю.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Кривий Ріг
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