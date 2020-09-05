У Кривому Розі у п'яної матері забрали малолітніх дітей

У середу, 2 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровської області мати двох малолітніх дітей, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, заснула на зупинці громадського транспорту.

Жінку, що спала на лавці, виявили місцеві жителі. Поруч із нею перебували два маленьких хлопчика, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

На жінку склали адміністративний протокол. Пресслужба ГУНП Дніпропетровської області

Співробітники поліції вилучили дітей у віці двох і чотирьох років у п'яної матері. Хлопчиків доставили до лікарні для обстеження.

На криворіжанку склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків. Матеріали у даній справі вже направлені до суду. Інспектори ювенальної превенції провели з громадянкою профілактичну бесіду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром тіло зниклого підлітка знайшли в кар'єрі. Хлопчик пішов купатися з друзями і зник.