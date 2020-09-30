У Кривому Розі у п'яних батьків забрали 2-річну дитину

У середу, 30 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровської області співробітники поліції та служби у справах дітей прийшли з перевіркою до сім'ї, яка опинилася в скрутному становищі.

Під час візиту правоохоронців батьки з в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Їхній 2-річний син при цьому був голодним і недоглянутим. Представники ювенальної превенції забрали дитину і відвезли її до лікарні для обстеження.

На батьків хлопчика неодноразово складали адмінпротоколи через невиконання ними батьківських обов'язків. Поліцейські проводили з ними бесіди.

Зараз фахівці служби у справах дітей збирають необхідні документи. Через суд вони хочуть домогтися позбавлення криворіжан батьківських прав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі померла 2-річна дитина, яку покусали собаки. Хлопчик провів більше тижня у відділенні реанімації.