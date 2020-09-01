Двоє жителів Кривого Рогу попалися на незаконному оформленні онлайн-кредитів на інших громадян.

Шахраї телефонували людям і видавали себе за представників мобільного оператора, які нібито тестують зв'язок. В ході розмови зловмисники випитували персональні дані, за допомогою яких в подальшому оформляли кредити, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У будинку співмешканців правоохоронці провели обшук. В якості речових доказів вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки та документи на оформлення кредитних договорів. Все вилучене направили на проведення відповідних експертиз. Остаточна сума збитку поки не встановлена.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Максимальне покарання, яке загрожує злочинцям, – позбавлення волі на строк до п'яти років. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

У Кривому Розі телефонні шахраї "вішали" на людей онлайн-кредити. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпропетровській області у Покровського відділу поліції вкрали документи у кримінальній справі, датованій 2004 роком.