У Кривому Розі спіймали злочинця, якого 15 років шукав Інтерпол

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області поліцейські затримали 43-річного жителя Луцька, який переховувався від правоохоронний органів протягом 15 років.

Чоловік був оголошений у міжнародний розшук по каналах Інтерполу. Його підозрюють у розбійному нападі в складі організованої групи, повідомили в пресслужбі Національної поліції у Волинській області.

Затриманого доставили до Луцька, де йому оберуть запобіжний захід. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Кривому Розі зловили злочинця, якого 15 років шукав Інтерпол. Пресслужба ГУ НП в Волинскькій області

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