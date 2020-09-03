У Кривому Розі спіймали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. tk.media

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 2 вересня поліцейські управління карного розшуку спільно з представниками міжнародного поліцейського співробітництва затримали 49-річного громадянина Республіки Словенія.

Його підозрюють у виготовленні та збуті наркотиків на території іншої держави. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За інформацією правоохоронних органів, чоловік переховувався на Дніпропетровщині протягом тривалого часу, постійно змінюючи місце проживання. Зараз вирішується питання про екстрадицію затриманого.

У Кривому Розі спіймали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі псевдоспівробітник СБУ роз'їжджав містом з наркотиками.

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