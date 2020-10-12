У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на місцевому цвинтарі пес залишився жити біля могили господаря після його смерті.

Як розповіли в Facebook-групі "Промінь життя – Безпритульним тваринам Кривого Рогу", собака вірно охороняє пам'ятник померлого і навіть не намагається повернутися додому. Родичі чоловіка також жодного разу не відвідували улубленця, покинувши його з відірваним ланцюгом напризволяще.

У перші дні пес не підпускав себе незнайомців, проте незабаром дозволив себе погладити і зняти нашийник. Автор публікації зазначив доглянутий вигляд і ласкавий характер собаки, припустивши, що раніше він проживав у приватному секторі.

У Кривому Розі шукають новий дім для "Хатіко", який оселився на могилі господаря. Facebook / "Промінь життя – Безпритульним тваринам Кривого Рогу"

Зараз пса підгодовують місцеві жителі, паралельно підшукуючи йому нову сім'ю. Без сторонньої допомоги тварина приречена на холод і голод. Якщо Ви бажаєте обзавестися вірним другом, звертайтесь за телефоном: +380 (67) 711-64-93 – Ольга.

Скріншот. Facebook / "Промінь життя – Безпритульним тваринам Кривого Рогу"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії вівчарка вижила після усипляння і вибралася з могили.