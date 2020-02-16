У Кривому Розі школярку образами і цькуванням довели до анорексії. Відео

У Кривому Розі Дніпропетровської області 14-річна дівчинка потрапила до лікарні з діагнозом анорексія. Школярка сіла на жорстку дієту і її вага знизилася з 56 до 37 кілограмів.

Вага критично знизився через цькування і образи. Про це повідомили в сюжеті Першого Міського (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Спочатку дівчинку показали фахівцям в психоневрологічному диспансері, де поставили діагноз анорексія. Там і почав здаватися організм дівчинки. Пізніше дівчинка потрапила в міську лікарню №8 вже в критичному стані.

Її шлунок відмовлявся працювати, тому годували її через спеціальний зонд. Але ніякого результату це не давало, і батьки вирішили забрати її додому.

Скріншот з відео Перший Міський

Батьки стверджують, що дочку довели до відчаю глузування однолітків, але шкільний психолог вважає, що виною всьому зауваження батька, який порівнював її з сестрою.

За словами батьків, стан дівчинки значно покращився після того, як її забрали додому.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі нацгвардейци під час патрулювання помітили молодого чоловіка з порізаною рукою. Як виявилося, п арені намагався покінчити життя самогубством.

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