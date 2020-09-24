У Кривому Розі шахти закриють на простій через протести, частину гірників звільнять

Через три тижні підземних протестів гірників "Кривбасзалізрудкому" керівництво підприємства прийняло рішення про закриття всіх шахт на тривалий простій.

У зв'язку з цим буде скорочено ряд співробітників комбінату. Усі структурні підрозділи компанії призупинять роботу, поінформували в пресслужбі ПАТ "Кривбасзалізрудком".

"Із самого початку акції протесту, оголошеної деякими з працівників шахт "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" і "Тернівська", керівництво ПАТ "Кривбасзалізрудком" вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, незважаючи на те, що вимоги шахтарів були свідомо нездійсненними...Незважаючи на всі вжиті керівництвом підприємства заходи, частина працівників все ще залишається під землею", – сказано в повідомленні.

Станом на ранок четверга, 24 вересня, під землею залишаються 117 шахтарів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників.

Більше сотні гірників продовжують підземний протест. Facebook/Михайло Волинець

Адміністрація комбінату заявила, що зупинка підприємства – вимушена. Вона необхідна для для мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання, попередження негативного впливу на навколишнє середовище. На даний момент вже розпочалися заходи з підготовки до переходу на простій. Через припинення роботи співробітників і профспілки попередили про скорочення штату.

Також керівництво шахт зазначає, що подальше перебування під землею несе загрозу життю і здоров'ю гірників-протестувальників. Перемовини з ними готові продовжити тільки тоді, коли всі люди піднімуться на поверхню.

Крім того, ПАТ "Кривбасзалізрудком" звернулося до правоохоронців із заявою та проханням примусово припинити підземні протести, назвавши їх порушеннями законодавства, що блокують робочий процес і майно підприємства.

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