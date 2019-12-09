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9 грудня • оновлено в 11:45
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Аліна Рашевська

У Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі: фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 грудня рятувальники звільнили кота, який застряг у ванній кімнаті між трубами.

У порятунку тварини брали участь семеро надзвичайників. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі

У Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі

Супутник

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Так, за допомогою до рятувальників звернулася мешканка багатоповерхівки в металургійному районі міста. На місце направили чергову бригаду ДСНС.

Щоб звільнити бідолаху з пастки, співробітники Служби порятунку "101" були змушені вирізати частину загородження.

Завдяки рятувальникам вже через кілька хвилин пухнастий опинився виявився в дбайливих руках господині.

У Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі

У Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі

У Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку. Чоловік збив тварину в пішохідній зоні і поїхав.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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