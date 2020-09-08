У Кривому Розі ще понад 80 шахтарів приєдналися до протестів під землею

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 84 гірники Криворізького залізорудного комбінату залишилися під землею в знак протесту.

Таким чином вони підтримали колег з шахти "Жовтнева". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Вимоги робітників залишилися незмінними. Вони виступають за підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу, а також припинення порушень при атестації.

Відзначається, що до цього співробітники комбінату всі три дні брали активну участь в мітингах на підтримку підземних протестувальників "Жовтневої". Також стало відомо про протестні настрої в трудових колективах інших підприємств Кривого Рогу та регіону.

Скріншот. Facebook / Михайло Волинець

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі підприємці і дружини шахтарів вийшли на протест до міськради.