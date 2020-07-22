У Кривому Розі розслідують смерть сімейної пари від коронавірусу

Життя міста 13:20, 22.07.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області від COVID-19 з інтервалом у тиждень померли чоловік і дружина.

77-річна жінка, у якої підтвердили коронавірус, померла 13 липня. 19 липня помер її чоловік, також інфікований COVID-19, повідомляє "Перший Криворізький".

Подружжя пішло з життя в інфекційній лікарні Кривого Рогу. За фактом їхньої смерті проведуть розслідування. Таку заяву зробив голова Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валерій Сердюк.

Із початку пандемії COVID-19 в Кривому Розі померли 12 пацієнтів. Усього на Дніпропетровщині зафіксували 25 летальних випадків коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зафіксували спалах коронавируса.

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