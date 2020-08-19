У Кривому Розі розшукують зниклу безвісти 19-річну дівчину. Фото і прикмети

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області поліція розшукує зниклу безвісти Калінчук Ірину Сергіївну.

19-річна дівчина пішла з дому в понеділок удень, 17 серпня, о 15:00. Відтоді її місцезнаходження невідоме, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу Національної поліції Дніпропетровської області.

Перед зникненням криворіжанка була вдягнена в джинси темно-синього кольору з білими лампасами, білу футболку в чорну смужку і кеди синього кольору. Прикмети дівчини: худорлява статура, короткі рожеві волосся.

Зникла 19-річна Калінчук Ірина Сергіївна Криворізький відділ поліції

Якщо Ви знаєте, де може перебувати зникла Ірина Калінчук, повідомте про це за номерами (0564) 40-02-32, 067 456 06 00, 096 828 52 58.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі затримали контрабандиста, який розповсюджував наркотики з Азії.

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