У Кривому Розі розшукують небезпечного злочинця. Фото

На Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річного Левіна Власа Володимировича.

Жителя Кривого Рогу звинувачують у розбійному нападі. Він переховується від суду і правоохоронних органів, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Власа, поліція просить повідомити за телефонами: 0(564) 92-49-08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99 або 102.

У Кривому Розі розшукують небезпечного злочинця Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція Дніпра просить допомогти встановити особу загиблого чоловіка. Частини його тіла виявили 18 червня.