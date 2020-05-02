У Кривому Розі розгорівся скандал через школу, в якій російську зробили обов'язковою

У Кривому Розі в школі №90 педагогічна рада проголосувала за рішення про обов'язкове вивчення російської мови учнями деяких класів.

Педагогічна рада при затвердженні навчального плану зробила обов'язковим вивчення російської мови для учнів 5-10 класів, а для всіх випускників російську мову ввели як факультативний предмет, повідомляє "Суспільне.Дніпро" на сторінці в Facebook.

Як розповіла вчителька школи Валентина Гребенюк, новим навчальним планом керівництво школи фактично нав'язало батькам і учням російську мову.

"При прийнятті навчального плану на 2020-2021 рік керівництво школи нав'язало батькам і учням російську мову. Я особисто ставила питання, але не отримала відповідей", – зазначила Валентина Гребенюк.

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Також вона повідомила, що при ухваленні рішення керівництво школи не проводило опитувань і не вело діалогу з батьками. Цю ж інформацію підтвердила вчителька інформатики Людмила Легка.

"У нас все робиться в вузькому колі. Не враховуються думки учнів, все дозовано. Наша школа має великі ресурси з вивчення мов. Це моя особиста позиція – потрібно знати багато мов. І вести навчання російською зараз вже не актуально", – розповіла вчителька інформатики.

Рішення педагогічної ради також викликало обурення у деяких батьків випускників, яким вчити російську запропонували факультативно, виділивши на це три години в тиждень. На думку мами випускника Вікторії Рудник, цей час краще було б віддати під предмети, за якими складають зовнішнє незалежне оцінювання.

"Нещодавно я отримала навчальний план, за яким будуть навчати наших дітей в наступному році. Була здивована, що факультативно пропонують російську мову. Ми звернулися до керівництва, щоб ці години віддали на українську мову", – сказала Вікторія Рудник.

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