У Кривому Розі Дніпропетровської області 3 грудня чоловіка застукали за демонстрацією статевого органу своїй трирічній дочці.

Містянин знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі п'яний чоловік чіплявся до маленької дочки Багнет

Випадковим свідком події стала сусідка, яка в цей момент проходила повз напіввідчинених дверей. Увагу дівчини привернув гучний дитячий плач, що доносився з квартири. У коридорі з приспущеними штанами стояв батько сімейства і погрожував 3-річній доньці сексуальною розправою.

Сусідка зробила чоловікові зауваження, однак він їй відповів тими ж погрозами. Про ситуацію дівчина відразу ж повідомила в поліцію.

Як з'ясувалося пізніше, крім потерпілої дівчинки в квартирі проживає ще двоє дітей. Сім'ю характеризують як неблагополучну.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому загрожує умовний термін до п'яти років або до трьох років в'язниці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник жорстко принизив жінку. Інцидент стався на маршруті № 127.

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