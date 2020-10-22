У Кривому Розі поширювали незаконну агітацію проти одного з кандидатів у мери

Софія Закревська Життя міста 16:30, 22.10.2020

У середу, 21 жовтня, в Кривому Розі Дніпропетровської області на одній з вулиць Центрально-Міського району невідомі поширювали газети з провокаційною передвиборною агітацією.

Незаконна друкована продукція містила "чорний піар", спрямований проти одного з кандидатів на пост міського голови. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали правопорушника на місці події. Ним виявився 20-річний житель Нікополя. У хлопця вилучили 104 зразка газети з незаконною агітацією. На них була відсутня інформація про замовника і виконавця друку.

Хлопця, який роздавав газети, затримали.
Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Агітатора доставили до відділення поліції. На нього склали адміністративний протокол за розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не відповідають нормам.

Матеріали у справі направили до суду для прийняття рішення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині співробітник поліції погорів на хабарі. Корупціонера затримали під час отримання грошей.

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