У Кривому Розі поширювали незаконну агітацію проти одного з кандидатів у мери

У середу, 21 жовтня, в Кривому Розі Дніпропетровської області на одній з вулиць Центрально-Міського району невідомі поширювали газети з провокаційною передвиборною агітацією.

Незаконна друкована продукція містила "чорний піар", спрямований проти одного з кандидатів на пост міського голови. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали правопорушника на місці події. Ним виявився 20-річний житель Нікополя. У хлопця вилучили 104 зразка газети з незаконною агітацією. На них була відсутня інформація про замовника і виконавця друку.

Агітатора доставили до відділення поліції. На нього склали адміністративний протокол за розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не відповідають нормам.

Матеріали у справі направили до суду для прийняття рішення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині співробітник поліції погорів на хабарі. Корупціонера затримали під час отримання грошей.