У Кривому Розі поліція "накрила" підпільне казино: що загрожує організаторам

У Кривому Розі Дніпропетровської області 1 квітня поліцейські припинили діяльність нелегального підпільного казино.

Облаштований зал, де надавалися послуги грального бізнесу, виявили в Центрально-Міському районі. З приміщення вилучили два столи для гри в покер, ігрові фішки і карти, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за ч. 1 ст. 203-2 ККУ. Санкція статті передбачає штраф від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обставини справи встановлюються.

У Кривому Розі поліція "накрила" підпільне казино ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що влада штату Невада розпорядилася закрити всі гральні заклади в Лас-Вегасі на місяць, щоб перешкодити поширенню коронавірусу.

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