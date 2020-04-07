У вівторок, 7 квітня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області правоохоронці виявили порностудію, облаштовану в одній з квартир на території Саксаганського району.

У приміщенні знаходилися чотири жінки віком від 18 до 35 років. Громадянки надавали послуги інтимного характеру в режимі онлайн, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час обшуку поліцейські знайшли і вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери та іграшки порнографічного характеру. У справі призначили ряд експертиз.

У Кривому Розі поліція "накрила" онлайн-порностудію NewsRoom

За даним фактом порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Зараз поліція встановлює людей, причетних до протизаконної діяльності. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

У Кривому Розі поліція "накрила" онлайн-порностудію ГУ НП в Дніпропетровській області

У Кривому Розі поліція "накрила" онлайн-порностудію ГУ НП в Дніпропетровській області

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