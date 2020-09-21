У Кривому Розі поліцейський і депутат "вибивали" з людей неіснуючі борги

До Саксаганського районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області передали справу стосовно трьох членів злочинного угруповання, які займалися вимаганням коштів у місцевих жителів.

До складу банди входили поліцейський і депутат районної ради. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

У Кривому Розі поліцейський і депутат "погоріли" на хабарі. Пресслужба МВС України

Їх затримали під час отримання грошей. Пресслужба МВС України

Зловмисників викрили під час отримання 40 тисяч доларів США 23 червня 2020 року. За даними правоохоронців, це лише частина хабара, а повна сума мала скласти 160 тисяч доларів США. У разі несплати потерпілому загрожувала розправа і знищення майна.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Сума хабара склала 40 тисяч доларів США. Пресслужба МВС України

Фігурантам загрожує до семи років в'язниці. Пресслужба МВС України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чиновник потрапив за ґрати через махінації зі шкільним харчуванням.