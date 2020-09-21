У Кривому Розі поліцейський і депутат "вибивали" з людей неіснуючі борги

До Саксаганського районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області передали справу стосовно трьох членів злочинного угруповання, які займалися вимаганням коштів у місцевих жителів.

До складу банди входили поліцейський і депутат районної ради. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Зловмисників викрили під час отримання 40 тисяч доларів США 23 червня 2020 року. За даними правоохоронців, це лише частина хабара, а повна сума мала скласти 160 тисяч доларів США. У разі несплати потерпілому загрожувала розправа і знищення майна.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чиновник потрапив за ґрати через махінації зі шкільним харчуванням.