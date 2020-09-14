У Кривому Розі підземний протест продовжують майже 200 шахтарів. Відео

Аліна Рашевська Життя міста 13:41, 14.09.2020 Оновлено: 13:44, 14.09.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області вже другий тиждень триває акція протесту шахтарів Криворізького залізорудного комбінату.

На даний момент під землею знаходяться 195 гірників. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

12 днів у підземних умовах підкосили здоров'я багатьох протестувальників. Так, сьогодні вночі на "Жовтневу" приїжджала машина швидкої допомоги.

Також гірники записали відеозвернення до Європарламенту. У ньому шахтарі попросили допомоги у вирішенні конфлікту, що склався між власниками і працівниками підприємства, і захисту близьких від переслідування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі ще понад 80 шахтарів приєдналися до протестів під землею.

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