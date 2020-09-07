У Кривому Розі підприємці і дружини шахтарів вийшли на протест до міськради. Фото
У понеділок, 7 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві підприємці вийшли на мітинг проти введення касових апаратів.
Кілька десятків людей зібралися біля будівлі виконкому міськради. Про це повідомляє "Перший криворізький" (шоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Представники малого бізнесу виступали за скасування Законів України 128 і 129, оскільки вони зобов'язують всіх, хто займається підприємницькою діяльністю, використовувати касові апарати. Серед інших реформ, які викликали бурхливе неприйняття, назвали введення електронного чека, грошової винагороди для покупців – "кешбека" і штрафів для бізнесу.
Пізніше до них приєдналися і дружини шахтарів, які залишаються під землею вже п'ятий день. Вони вимагають підвищення заробітної плати, забезпечення гідних умов праці, а також повернення першого і другого списків, згідно з якими вони можуть вийти на пенсію раніше і отримувати виплати.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на шахті в Кривому Розі гірники влаштували протест під землею.