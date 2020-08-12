У Кривому Розі накрили велику мережу банківських аферистів
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області викрили мережу шахрайських call-центрів.
Зловмисники обманом виманювали у людей гроші, наживаючись на довірливих громадянах. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Співробітники п'яти call-центрів дзвонили постраждалим, називаючись представниками служб безпеки банків. Втираючись у довіру, вони отримували дані банківських карт клієнтів і списували їхні гроші на свої рахунки.
Крім того, шахраї створили сайти фіктивних онлайн-магазинів, де розміщували оголошення про продаж неіснуючої цифрової техніки. Після того, як покупець здійснював повну передплату, товар йому ніхто не відправляв.
В офісах нелегальних організацій пройшли обшуки. У ході них вилучили 54 системних блоки, 37 ноутбуків, 14 мобільних телефонів, більше 1000 сім-карт, роутери, чорнові записи та понад 122 тисячі грн.
На даний момент триває досудове розслідування справи. Правоохоронці встановлюють коло причетних до злочину осіб та визначають загальну суму нанесеної потерпілим шкоди.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра чоловік намагався викрасти 16-річну дівчину.