У Кривому Розі накрили склад контрабандних стероїдів з Азії. Фото

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області Служба безпеки України провела обшук на складі контрабандних анаболічних стероїдів.

Суміш для виробництва сильнодіючих речовин ввозили до України зі Східної Азії. Синтезовані в підпільній лабораторії стероїди продавали в Україні та країнах Західної Європи під виглядом продукції відомих марок, повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Під час обшуків вилучили 70 тисяч доларів США Пресслужба СБУ

Транснаціональне злочинне угруповання закуповувало суміш метандієнону і нандролону в Азії і доставляло її до України авіасполученням через міжнародні поштові сервіси. Товар відправляли під виглядом косметики, побутової хімії і продуктів харчування.

Контрабанда поставлялася з Азії Пресслужба СБУ

Синтез анаболіків відбувався в лабораторії в Броварах під Києвом. Після цього стероїди потрапляли на склади в Кривому Розі, Маріуполі, Одесі та Чорноморську. Під час обшуків правоохоронці виявили майже дві тонни готової продукції, упаковки для фасування товару, спеціальне обладнання та 70 тисяч доларів США.

На даний час досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до діяльності угруповання особи.

На складах було близько двох тонн готової продукції Пресслужба СБУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі затримали контрабандиста, який поширював наркотики з Азії.