У Кривому Розі накрили підпільний нафтопереробний завод. Фото
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області Служба безпеки України викрила незаконний нафтопереробний завод.
Підприємство функціонувало підпільно і виробляло контрафактне паливо. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ в Дніпропетровській області.
До незаконної діяльності були причетні кілька місцевих комерційних структур. Завод вони обладнали на території занедбаної промзони. На даному підприємстві грубо порушувалися норми протипожежної безпеки.
Паливно-мастильні контрафакт збували через шість автозаправних станцій Кривого Рогу.
Під час обшуку правоохоронці знайшли резервуари і котли для мазуту і палива, три бензовози, бухгалтерські документи і товарно-транспортні накладні. Відібрані зразки виробленого товару направили на експертизу.
За даним фактом порушили кримінальну справу. Зараз тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині затримали чиновника-хабарника, який спекулював землею.