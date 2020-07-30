У Кривому Розі накрили підпільний нафтопереробний завод. Фото

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області Служба безпеки України викрила незаконний нафтопереробний завод.

Підприємство функціонувало підпільно і виробляло контрафактне паливо. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі накрили підпільний нафтопереробний завод Facebook/Управління СБУ в Дніпропетровській області

До незаконної діяльності були причетні кілька місцевих комерційних структур. Завод вони обладнали на території занедбаної промзони. На даному підприємстві грубо порушувалися норми протипожежної безпеки.

Паливно-мастильні контрафакт збували через шість автозаправних станцій Кривого Рогу.

Під час обшуку правоохоронці знайшли резервуари і котли для мазуту і палива, три бензовози, бухгалтерські документи і товарно-транспортні накладні. Відібрані зразки виробленого товару направили на експертизу.

За даним фактом порушили кримінальну справу. Зараз тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.

У Кривому Розі накрили підпільний нафтопереробний завод Facebook/Управління СБУ в Дніпропетровській області

У Кривому Розі накрили підпільний нафтопереробний завод Facebook/Управління СБУ в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині затримали чиновника-хабарника, який спекулював землею.