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15 лютого • оновлено в 14:01
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі на мітингу підняли прапор з комуністичною символікою. Фото

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У суботу, 15 лютого, в Кривому Розі Дніпропетровської області проходив мітинг-реквієм в пам'ять про українців, які загинули під час війни в Афганістані.

На нього з'явився літній чоловік з прапором, на якому була зображена заборонена в Україні комуністична символіка. Про це повідомив Перший Міський.

Мітинг проходив на території парку "Ювілейний". Один з учасників приніс на нього прапор із зображенням червоної зірки, серпа і молота – забороненої комуністичною символікою.

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На питання журналістів про те, що позначає цей прапор, чоловік відповів, що це всього-на-всього прапор його роду військ - авіації. А про заборони такої символіки він нічого не знає.

У Криворізькому відділі поліції повідомили, що мітинг пройшов спокійно і з заявами про прапор ніхто не звертався.

На мітинг принесли заборонену символіку

На мітинг принесли заборонену символіку

Перший Міський

На мітинг принесли заборонену символіку

На мітинг принесли заборонену символіку

Перший Міський

Відзначимо, закон про декомунізацію вступив в силу в травні 2015 року. Його порушення передбачає відповідальність аж до кримінальної.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України викрила пропагандиста з Нікополя Дніпропетровської області, який поширював в інтернеті матеріали за вказівкою російських спецслужб.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
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