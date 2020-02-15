У Кривому Розі на мітингу підняли прапор з комуністичною символікою. Фото

У суботу, 15 лютого, в Кривому Розі Дніпропетровської області проходив мітинг-реквієм в пам'ять про українців, які загинули під час війни в Афганістані.

На нього з'явився літній чоловік з прапором, на якому була зображена заборонена в Україні комуністична символіка. Про це повідомив Перший Міський.

Мітинг проходив на території парку "Ювілейний". Один з учасників приніс на нього прапор із зображенням червоної зірки, серпа і молота – забороненої комуністичною символікою.

На питання журналістів про те, що позначає цей прапор, чоловік відповів, що це всього-на-всього прапор його роду військ - авіації. А про заборони такої символіки він нічого не знає.

У Криворізькому відділі поліції повідомили, що мітинг пройшов спокійно і з заявами про прапор ніхто не звертався.

На мітинг принесли заборонену символіку Перший Міський

На мітинг принесли заборонену символіку Перший Міський

Відзначимо, закон про декомунізацію вступив в силу в травні 2015 року. Його порушення передбачає відповідальність аж до кримінальної.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України викрила пропагандиста з Нікополя Дніпропетровської області, який поширював в інтернеті матеріали за вказівкою російських спецслужб.

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