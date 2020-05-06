У Кривому Розі на кар'єрі прогримів потужний вибух: що сталося. Відео
У середу, 6 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області на кар'єрі Південного гірничо-збагачувального комбінату відбувся масовий вибух.
Планові роботи, які зазвичай приховані від більшості людей, показали в прямому ефірі на сторінці підприємства в Facebook. Запис вели з західного борту кар'єру (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Перед вибухом на території кар'єру прозвучало бойове попередження – два тривалих сигнали по сім хвилин з інтервалом по 30 секунд. Він подавався за 15 хвилин до масового вибуху.
В день проведення весь технологічний персонал вивели з кар'єру, територію оточили. Роботи продовжилися тільки після закінчення вибуху і перевірки стану атмосферного повітря на наявність отруйних речовин.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль біля будівлі "Ворошиловського РВВС", де базується угруповання під назвою "народна поліція".