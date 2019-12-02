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2 грудня • оновлено в 11:15
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Карина Бондаренко

У Кривому Розі на балкон багатоповерхівки злетілися десятки кажанів: фото

1.9т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області рятувальники дістали з балкона багатоповерхівки 42 кажани.

Інцидент стався в неділю, 1 грудня, в одній з квартир на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Про це пише "Днепр вечерний".

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На балкон багатоповерхівки злетілися десятки кажанів

На балкон багатоповерхівки злетілися десятки кажанів

Днепр вечерний

Оскільки в місті відсутні служби з вилову тварин і птахів, господарі квартири звернулися на лінію "101". Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули за вказаною адресою, виловили кажанів і помістили їх в коробку.

На даний момент рятувальники шукають, кому їх передати.

Інцидент стався в Кривому Розі

Інцидент стався в Кривому Розі

Днепр вечерний

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві на балконі одного з житлових будинків оселилися більше сотні кажанів виду руда вечірниця. Колонія кажанів помилково влаштувалася на зимівлю в меблів і під шпалерами на закритому балконі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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