У Кривому Розі на балкон багатоповерхівки злетілися десятки кажанів: фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області рятувальники дістали з балкона багатоповерхівки 42 кажани.
Інцидент стався в неділю, 1 грудня, в одній з квартир на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Про це пише "Днепр вечерний".
На балкон багатоповерхівки злетілися десятки кажанів
Днепр вечерний
Оскільки в місті відсутні служби з вилову тварин і птахів, господарі квартири звернулися на лінію "101". Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули за вказаною адресою, виловили кажанів і помістили їх в коробку.
На даний момент рятувальники шукають, кому їх передати.
Інцидент стався в Кривому Розі
Днепр вечерний
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві на балконі одного з житлових будинків оселилися більше сотні кажанів виду руда вечірниця. Колонія кажанів помилково влаштувалася на зимівлю в меблів і під шпалерами на закритому балконі.
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