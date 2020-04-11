У суботу, 11 квітня, в Кривому Розі через контакт з жінкою, у якої підтвердився коронавірус, ізолювали персонал та пацієнтів лікарні.

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Крім пацієнтів і лікарів лікарні також ізолювали людей з місця її роботи та з кола спілкування. В цілому в ізоляцію потрапило більше 100 чоловік, повідомляє "Радіо Свобода".

Жінка була госпіталізована в міську лікарню №3 6 квітня за рекомендацією сімейного лікаря з діагнозом ГРВІ та почала отримувати лікування. Діагноз коронавирусной інфекції був підтверджений лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції тільки ввечері 10 квітня. У той же день жінку перевели в базову інфекційну лікарню.

У Кривому Розі ізолювали 100 чоловік через контакт з хворою на коронавірус karachun.com.ua

Станом на ранок суботи пацієнтам і медперсоналу лікарні, де жінка спочатку перебувала, зробили експрес-тести. У двох з них результати – слабопозитивні, в трьох – позитивні. Всіх людей обстежують методом ПЛР. Сім'я жінки також знаходиться на самоізоляції вдома.

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