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11 квітня • оновлено в 17:54
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі ізолювали 100 чоловік через контакт з хворою на коронавірус

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У суботу, 11 квітня, в Кривому Розі через контакт з жінкою, у якої підтвердився коронавірус, ізолювали персонал та пацієнтів лікарні.

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Крім пацієнтів і лікарів лікарні також ізолювали людей з місця її роботи та з кола спілкування. В цілому в ізоляцію потрапило більше 100 чоловік, повідомляє "Радіо Свобода".

Жінка була госпіталізована в міську лікарню №3 6 квітня за рекомендацією сімейного лікаря з діагнозом ГРВІ та почала отримувати лікування. Діагноз коронавирусной інфекції був підтверджений лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції тільки ввечері 10 квітня. У той же день жінку перевели в базову інфекційну лікарню.

У Кривому Розі ізолювали 100 чоловік через контакт з хворою на коронавірус

У Кривому Розі ізолювали 100 чоловік через контакт з хворою на коронавірус

karachun.com.ua

Станом на ранок суботи пацієнтам і медперсоналу лікарні, де жінка спочатку перебувала, зробили експрес-тести. У двох з них результати – слабопозитивні, в трьох – позитивні. Всіх людей обстежують методом ПЛР. Сім'я жінки також знаходиться на самоізоляції вдома.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в одному з супермаркетів православний священик кропив людей, які стояли біля кас. Він проводив обряд з метою боротьби проти поширення коронавируса.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
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