У Кривому Розі чоловік розгулював вулицями з пістолетом

У Кривому Розі поліція вилучила у місцевого жителя пістолет, з яким він гуляв по місту.

Повідомлення про підозрілого чоловіка зі зброєю в руках надійшло до поліції 9 вересня. Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Поліцейські затримали чоловіка. Зброю у нього вилучили і направили на експертизу.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Уточнюється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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