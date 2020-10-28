У Кривому Розі чоловік організував нарколабораторію у власному будинку

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 32-річний місцевий житель організував виробництво психотропів у власному будинку.

Нарколабораторія була оснащена всім необхідним обладнанням. Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, під час обшуку поліцейські виявили канабіс, речовину кристалічного походження, схожу на метамфетамін, скляні колби, медичні шприци, а також пістолет.

Усе вилучене було направлено на експертизу. За її результатами буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зараз правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до розповсюдження наркотичних речовин на території міста і встановлюють можливих спільників.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік побив дружину і погрожував сокирою дітям.