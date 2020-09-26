У Кривому Розі частина шахтарів припинила підземний протест

У п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Кривому Розі протестуючі шахт "Тернівська" і "Гвардійська" в повному складі піднялися на поверхню.

Із шахти "Батьківщина" вночі на поверхню виїхали 11 гірників. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників.

Таким чином, на сьогоднішній день протест продовжують 22 людини з шахти "Жовтнева" і 46 – з шахти "Батьківщина". Гірники шахти "Тернівська" в суботу, 26 вересня, з першої зміни вже приступили до роботи. На "Гвардійській" на даний момент проводять ремонтні роботи на підйомі.

У ході переговорів між шахтарями і керівництвом підприємства було прийняте важливе рішення. Усі гірники, які перебували під землею з першого дня протестів, підпишуть Меморандум. Це має гарантувати їм непритягнення до відповідальності. При цьому адміністрація Криворізького залізорудного комбінату наполягає на тому, що всі умови щодо підвищення зарплат будуть виконані тільки тоді, коли працівники всіх чотирьох шахт припинять акцію і піднімуться на поверхню.

Частина шахтарів піднялася на поверхню. Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :