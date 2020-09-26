У Кривому Розі частина шахтарів припинила підземний протест
У п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Кривому Розі протестуючі шахт "Тернівська" і "Гвардійська" в повному складі піднялися на поверхню.
Із шахти "Батьківщина" вночі на поверхню виїхали 11 гірників. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників.
Таким чином, на сьогоднішній день протест продовжують 22 людини з шахти "Жовтнева" і 46 – з шахти "Батьківщина". Гірники шахти "Тернівська" в суботу, 26 вересня, з першої зміни вже приступили до роботи. На "Гвардійській" на даний момент проводять ремонтні роботи на підйомі.
У ході переговорів між шахтарями і керівництвом підприємства було прийняте важливе рішення. Усі гірники, які перебували під землею з першого дня протестів, підпишуть Меморандум. Це має гарантувати їм непритягнення до відповідальності. При цьому адміністрація Криворізького залізорудного комбінату наполягає на тому, що всі умови щодо підвищення зарплат будуть виконані тільки тоді, коли працівники всіх чотирьох шахт припинять акцію і піднімуться на поверхню.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
3 вересня в Кривому Розі гірники шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не вийшли із забою. 12 шахтарів нічної зміни залишилися під землею і оголосили про початок акції протесту.
7 вересня підприємці і дружини шахтарів вийшли на протест до міськради Кривого Рогу.
84 гірника Криворізького залізорудного комбінату також залишилися під землею в знак протесту. Таким чином вони підтримали колег з шахти "Жовтнева".
Через тиждень протестів в Кривому Розі госпіталізували двох шахтарів, що протестували під землею. Їх підняли на поверхню через погіршення стану здоров'я.
У Кривому Розі залізничники приєдналися до протесту шахтарів. Співробітники підприємства готові оголосити італійський страйк.
Через три тижні підземних протестів гірників "Кривбасзалізрудкому" керівництво підприємства прийняло рішення про закриття всіх шахт на тривалий простій. Ряд співробітників через це потрапить під скорочення.