У Кривому Розі більше місяця розшукують зниклу жінку. Фото і прикмети

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області розшукують безвісти зниклу 36-річну Віткалову Тетяну Сергіївну.

Жінка вийшла з дому на початку липня 2020 року і не повернулася. Про це повідомили на Facebook-сторінці Криворізького відділу поліції.

Зникла Тетяна Віткалова народилася 21 серпня 1987 року. Зріст жінки – 155-160 сантиметрів, середньої статури, у неї сірі очі і довге чорне волосся.

У Кривому Розі більше місяця розшукують зниклу жінку Facebook/Криворізький відділ поліції

Перед зникненням криворіжанка була вдягнена в джинси синього кольору, червону футболку з сірими смужками, кофту бордового кольору з рукавами і кросівки рожевого кольору. При собі у неї був бежевий рюкзак.

Якщо Вам відомо що-небудь про місцезнаходження Тетяни, повідомте про це за номерами (0564) 40-02-32 067 456 06 00, 096 828 52 58, 096-545-77-42 або 102.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукується 88-річний чоловік, який вийшов з лікарні і зник.