У Кривому Розі 73-річна жінка вийшла з дому та не повернулася

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області розшукують безвісти зниклу Галину Себякіну.

73-річна жінка 12 жовтня пішла з села Новоселівка та не повернулася, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, пенсіонерка пішла близько 6:00-7:00 ранку. Відзначається, що вона могла згорнути в села Златопіль, Новопілля або Коломійцево. Також відомо, що Галина страждає хворобою Альцгеймера (втрата пам'яті).

Прикмети: волосся сиве, хвилясте і зібрані в гульку. Була одягнена в синьо-рожевий халат на блискавці, кофту та домашні капці без задника. Також жінка мала при собі пакет з речами і невелику сумку бежевого кольору через плече.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Галини Себякіної, прохання повідомити за телефоном: (067) 279-70-57 або на лінію "102".

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