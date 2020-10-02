У клініці Дніпра стався витік особистих даних, включно з результатами тестів на COVID-19

У Дніпрі в одній з найбільших приватних клінік стався витік персональних медичних даних.

Проблему виявили в Національному координаційному центрі кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України. Про це повідомили в пресслужбі РНБО.

Інформацію про співробітників і пацієнтів лікарні у відкритому доступі виявили під час моніторингу кіберпростору. У мережі опинилися такі дані: ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефон, e-mail, дані медичної карти, включно з результатами аналізів, діагнозами, інформацією про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих на COVID-19. Усе перераховане є медичною таємницею.

Згідно з аналізом НКЦК, до Інтернету потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів. Витік стався через помилки конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки, які мали доступ до мережі.

В РНБО зазначають, що інформація, яка перебуває у вільному доступі, могла бути не тільки вкрадена, а й відредагована. Наприклад, зловмисники могли змінити призначення ліків, результати аналізів і обстежень, записи в протоколі лікування коронавірусу.

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