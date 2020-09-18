У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси
У суботу, 19 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;
вулиця Волокамська, 3-31, 2-24;
вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;
вулиця Крилова, 4-12, 1-17;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Мінська, 1-9, 2;
провулок С. Перовської, 1-3, 9;
вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;
вулиця Знаменівська, 10, 13-19;
провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;
вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9, 6, 10;
вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8, 12/1;
вулиця 8 Березня, 29-44;
вулиця Мольєра, 48-56, 31-41;
вулиця Спартака, 56-122, 41-59.
Новокодакскій район:
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Червоноармійська Таромське, 16-64, 19-55, 2-14, 3-17;
вулиця Народна Таромське, 2-34;
провулок Івана Сохача, 16, 21-31;
вулиця Славна, 1-49, 2-46.
Індустріальний район:
вулиця Батумська, 46;
вулиця Калинова, 85.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро може опинитися в "жовтій" зоні карантину. На даний момент допустимий рівень захворюваності вже перевищено.