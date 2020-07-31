У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси
У суботу, 1 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Шевченківський район:
вулиця Короленка, 1.
Соборний район:
вулиця Вернадського 1/3;
проспект Дмитра Яворницького, 34, квартири 38а, 36, 74, 102.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Богомаза, 122;
вулиця Мольєра 44-54, 29-41;
вулиця Спартака, 41-59, 56-76.
Новокодакскій район:
вулиця Лисенка 1,3ж, 3д, 2-10б, 10в;
вулиця Квітуча 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів 1-37, 2-3;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30, 2-86, 35 -89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 38, 38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.
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